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Десятки торнадо пронеслись по югу США

13.04.2020 17:44 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Юг США накрыли мощные торнадо и ураган. Основной удар стихии пришелся  на штаты Миссисипи, Джорджия и Луизиана. Сообщается как минимум  о 18 погибших. Стихия разрушила дома и повредила автомобили. Нарушено электроснабжение,  без света остались тысячи домохозяйств.
 
 
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Юг США накрыли мощные торнадо и ураган. Основной удар стихии пришелся  на штаты Миссисипи, Джорджия и Луизиана. Сообщается как минимум  о 18 погибших. Стихия...
 
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