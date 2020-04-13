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Десятки торнадо пронеслись по югу США
13.04.2020 17:44 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЮг США накрыли мощные торнадо и ураган. Основной удар стихии пришелся на штаты Миссисипи, Джорджия и Луизиана. Сообщается как минимум о 18 погибших. Стихия разрушила дома и повредила автомобили. Нарушено электроснабжение, без света остались тысячи домохозяйств.
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Юг США накрыли мощные торнадо и ураган. Основной удар стихии пришелся на штаты Миссисипи, Джорджия и Луизиана. Сообщается как минимум о 18 погибших. Стихия...
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