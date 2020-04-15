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СБУ сообщила о задержании российского агента - генерала СБУ

15.04.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Службы безопасности Украины сообщила о проведении спецоперации, в результате которой был задержан «высокопоставленный агент ФСБ в высших эшелонах власти». Генерала Валерия Шайтанова подозревают в госизмене и совершении терактов. В частности в том, что он по заданию ФСБ планировал убийство подозреваемого в подготовке покушений на Путина Адама Осмаева.


Фото: СБУ

«СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют — Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Это подтверждают имеющиеся материалы дела, среди которых аудио- и видеозаписи», — говорится в сообщении.

Там также сообщают, что Шайтанов работал под псевдоним «Бобыль» и находился на агентурной связи с полковником ФСБ РФ Игорем Егоровым. В частности, по заданию ФСБ он планировал убийство добровольца Адама Осмаева (в России Осмаев объявлен в розыск за подготовку покушений на президента Владимира Путина и главу Чечни Рамзана Кадырова).

«Следствие также обладает неоспоримыми доказательствами, что по заданию спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планировал проведение террористических актов на территории Украины. За это представитель ФСБ гарантировал вознаграждение в размере 200 тысяч долларов США и паспорт гражданина РФ. В качестве исполнителя Шайтанов специально подобрал лицо среди бывших бойцов спецподразделений», — сообщает СБУ.

В ведомстве назвали спецоперацию «важнейшим разоблачением» за всю историю независимой Украины. В России это задержание пока никак не прокомментировали.

 
 
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«СБУ собрала достаточное количество доказательств, которые убедительно свидетельствуют - Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности Российской...
 
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