Зеленский - о пожаре в Чернобыльской зоне: Ситуация там контролируемая

Источник материала: Tut.by

В Чернобыльской зоне нет открытого огня, ситуация полностью контролируется. Об этом Владимир Зеленский заявил во время обращения, сообщает пресс-служба украинского президента.



Фото: Офис президента Украины

«Я призываю всех граждан не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируемая», — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы. К тушению пожара в зоне отчуждения привлекли полторы тысячи спасателей и 110 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

Зеленский также сообщил, что полиция задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, и те будут привлечены к ответственности.

Он поблагодарил пожарных и спасателей, которые «рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц».

Пожар в Чернобыльской зоне не могли потушить с 4 апреля. Огонь уничтожил 12 бывших сел и вплотную приблизился к атомной станции.

Как доложил сегодня Зеленскому глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, огонь в целом потушен, спасателям нужно еще несколько дней, чтобы потушить тлеющие участки.

Чечеткин также рассказал, что спасатели не допустили переброску огня на военные склады боеприпасов, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.