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Зеленский - о пожаре в Чернобыльской зоне: Ситуация там контролируемая
15.04.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Чернобыльской зоне нет открытого огня, ситуация полностью контролируется. Об этом Владимир Зеленский заявил во время обращения,
«Я призываю всех граждан не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируемая», — сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы. К тушению пожара в зоне отчуждения привлекли полторы тысячи спасателей и 110 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.
Зеленский также сообщил, что полиция задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, и те будут привлечены к ответственности.
Он поблагодарил пожарных и спасателей, которые «рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц».
Пожар в Чернобыльской зоне не могли потушить с 4 апреля. Огонь
Как
Чечеткин также рассказал, что спасатели не допустили переброску огня на военные склады боеприпасов, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.
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Зеленский также сообщил, что полиция задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, и те будут привлечены к ответственности.
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