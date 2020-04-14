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Зеленский - о пожаре в Чернобыльской зоне: Ситуация там контролируемая

15.04.2020 06:03 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чернобыльской зоне нет открытого огня, ситуация полностью контролируется. Об этом Владимир Зеленский заявил во время обращения, сообщает пресс-служба украинского президента.


Фото: Офис президента Украины

«Я призываю всех граждан не поддаваться панике. Мы помним уроки 26 апреля 86-го года. И никто не будет скрывать от вас правду. Сейчас правда заключается в том, что ситуация там контролируемая», — сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что радиационный фон в Киеве и области находится в пределах нормы. К тушению пожара в зоне отчуждения привлекли полторы тысячи спасателей и 110 единиц техники, в том числе самолеты и вертолеты.

Зеленский также сообщил, что полиция задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, и те будут привлечены к ответственности.

Он поблагодарил пожарных и спасателей, которые «рискуют жизнью из-за бездумных действий отдельных лиц».

Пожар в Чернобыльской зоне не могли потушить с 4 апреля. Огонь уничтожил 12 бывших сел и вплотную приблизился к атомной станции.

Как доложил сегодня Зеленскому глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, огонь в целом потушен, спасателям нужно еще несколько дней, чтобы потушить тлеющие участки.

Чечеткин также рассказал, что спасатели не допустили переброску огня на военные склады боеприпасов, распределительную электростанцию ЧАЭС и хранилище с радиоактивными отходами.

 
 
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Зеленский также сообщил, что полиция задержала лиц, которые спровоцировали возникновение пожара, и те будут привлечены к ответственности.
 
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