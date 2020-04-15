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Объятая огнем крыша и угроза обрушения. Год со дня разрушительного пожара в Нотр-Дам-де-Пари
15.04.2020 07:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером 15 апреля ровно год назад парижане и гости французской столицы увидели дым над одной из главных достопримечательностей — собором Парижской Богоматери. В Нотр-да-Де-Пари загорелась крыша. Этот пожар чуть не уничтожил один из символов Парижа. Вспоминаем, как что случилось.
Собор на тот момент был окружен строительными лесами — велась реконструкция. Пожар
Во время пожара рухнул шпиль собора, а потом и крыша. Ситуация осложнялась тем, что в конструкции собора очень много деревянных частей.
Возгорание удалось взять под контроль, когда группа пожарных вошла в здание и начала тушить огонь изнутри. Власти страны тогда заявили, что это были
Спустя более 12 часов пожар
Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день пообещал восстановить достопримечательность. Помочь деньгами обещали бизнесмены, меценаты, предприятия.
Специалисты считают, что на реконструкцию может понадобиться до 15−20 лет и около 1 млрд евро. Президент Франции поручил восстановить собор в течение
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Первая после пожара служба прошла в одной из часовен собора 15 июня 2019 года. Все священнослужители из соображений безопасности были в касках.
В этом году в Страстную пятницу, накануне католической Пасхи, в соборе снова провели службу, священнослужители снова были в касках.
Сегодня собор выглядит так.
Собор Парижской Богоматери возводили в период 1163—1345 годов. Он построен в готическом стиле. Высота собора — 35 метров. На главном фасаде — скульптурные группы, изображающие эпизоды из Евангелия. Верхняя часть фасада украшена фигурами гаргулий и химер. В храме хранится одна из наиболее почитаемых христианских реликвий — терновый венец Христа. С 1991 года собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы можете посмотреть на
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Этот пожар чуть не уничтожил здание, строительство которого началось в 12 веке и которое стало одним из символов Парижа. Вспоминаем, как что случилось.
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