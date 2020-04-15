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Объятая огнем крыша и угроза обрушения. Год со дня разрушительного пожара в Нотр-Дам-де-Пари

15.04.2020 07:38 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 15 апреля ровно год назад парижане и гости французской столицы увидели дым над одной из главных достопримечательностей — собором Парижской Богоматери. В Нотр-да-Де-Пари загорелась крыша. Этот пожар чуть не уничтожил один из символов Парижа. Вспоминаем, как что случилось.

Собор на тот момент был окружен строительными лесами — велась реконструкция. Пожар начался около восьми часов вечера по минскому времени. Возгорание случилось на крыше.


Фото: Reuters

Во время пожара рухнул шпиль собора, а потом и крыша. Ситуация осложнялась тем, что в конструкции собора очень много деревянных частей.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Возгорание удалось взять под контроль, когда группа пожарных вошла в здание и начала тушить огонь изнутри. Власти страны тогда заявили, что это были решающие 15 минут для собора.


Фото: Reuters

Фото: Reuters

Спустя более 12 часов пожар потушили. Во время пожара удалось спасти большинство реликвий. Мэр Парижа Анн Идальго рассказывала, что полицейские и муниципальные чиновники выстроились «в огромную человеческую цепь», чтобы передавать их. Удалось спасти, в том числе и терновый венец Иисуса Христа. Остались целы и 16 медных статуй с крыши. За несколько дней до ЧП они были откреплены от шпиля, их отправили на реконструкцию. Статуи высотой 3 метра и весом около 250 кг, после восстановительных работ их должны были вернуть на шпиль в 2022 году.

Президент Франции Эммануэль Макрон в тот же день пообещал восстановить достопримечательность. Помочь деньгами обещали бизнесмены, меценаты, предприятия.


Президент Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит на месте происшествия. Париж, 15 апреля 2019 года. Фото: Reuters

Специалисты считают, что на реконструкцию может понадобиться до 15−20 лет и около 1 млрд евро. Президент Франции поручил восстановить собор в течение пяти лет — его закрыли.

Прокуратура сразу исключила версию поджога. Правоохранители считают, что причиной пожара в соборе могла стать непотушенная сигарета или неисправность электропроводки. Ведется расследование.

Первая после пожара служба прошла в одной из часовен собора 15 июня 2019 года. Все священнослужители из соображений безопасности были в касках.


Фото: Reuters

В этом году в Страстную пятницу, накануне католической Пасхи, в соборе снова провели службу, священнослужители снова были в касках.


Фото: Reuters

Терновый венец Христа был в соборе во время службы 10 апреля 2020 года. Фото: Reuters

Сегодня собор выглядит так.


Фото: Reuters

Собор Парижской Богоматери возводили в период 1163—1345 годов. Он построен в готическом стиле. Высота собора — 35 метров. На главном фасаде — скульптурные группы, изображающие эпизоды из Евангелия. Верхняя часть фасада украшена фигурами гаргулий и химер. В храме хранится одна из наиболее почитаемых христианских реликвий — терновый венец Христа. С 1991 года собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь вы можете посмотреть на собор до разрушительного пожара.

 
 
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Этот пожар чуть не уничтожил здание, строительство которого началось в 12 веке и которое стало одним из символов Парижа. Вспоминаем, как что случилось.
 
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