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Православные христиане празднуют Пасху
19.04.2020 12:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ московском храме Христа Спасителя службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с небольшим количеством клириков российской столицы. Крестный ход в этом году прошел внутри церкви. Патриарх отметил, что в храмах нет ощущения пустоты, несмотря на то что пасхальные богослужения совершаются без участия прихожан.
В Софии впервые праздничную службу провели на открытом воздухеЛюди собирались на площади перед собором Александра Невского, чтобы принять участие во всенощной, которую провел Патриарх Болгарский - Митрополит Софийский - Неофит.
В Стамбуле пасхальная литургия из патриаршего храма Святого Георгия транслировалась в прямом эфире.
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В московском храме Христа Спасителя службу провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вместе с небольшим количеством клириков российской столицы. Крестный ход...
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