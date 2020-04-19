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Пасху отмечают православные свыше 60 стран

19.04.2020 15:38 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Утром в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось праздничное богослужение.
В этом году во многих государствах литургии проходят без прихожан.В Москве в храме Христа Спасителя торжественное богослужение Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вместе с небольшим количеством клириков. А миллионы верующих объединились в домашней молитве, наблюдая за трансляцией. 
Без прихожан службы прошли и в Румынии. В Софии  всенощную впервые провели на открытом воздухе. 

 
 
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Утром в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось праздничное богослужение. В этом году во многих государствах литургии проходят без прихожан.В Москве в храме...
 
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