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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пасху отмечают православные свыше 60 стран Утром в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось праздничное богослужение. В этом году во многих государствах литургии проходят без прихожан.В Москве в храме...

Утром в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось праздничное богослужение.В этом году во многих государствах литургии проходят без прихожан.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел вместе с небольшим количеством клириков. А миллионы верующих объединились в домашней молитве, наблюдая за трансляцией.Без прихожан службы прошли и в Румынии. В Софии всенощную впервые провели на открытом воздухе.