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Пасху отмечают православные свыше 60 стран
19.04.2020 15:38 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTУтром в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось праздничное богослужение.
В этом году во многих государствах литургии проходят без прихожан.
Без прихожан службы прошли и в Румынии. В Софии всенощную впервые провели на открытом воздухе.
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Утром в храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялось праздничное богослужение. В этом году во многих государствах литургии проходят без прихожан.В Москве в храме...
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