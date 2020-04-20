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Мужчина в форме полицейского открыл стрельбу в провинции Канады: погибли более десятка человек

20.04.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере 13 человек были убиты в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия. По предварительным данным, подозреваемым оказался 51-летний дантист Гэбриел Уортман, сообщает издание CBC News со ссылкой на местную полицию.


Фото взято с сайта: cbc.ca

В ночь на воскресенье вооруженный мужчина открыл стрельбу в небольшом городке Порталик. Именно оттуда в 10.30 поступил первый звонок о «человеке с огнестрельным оружием». Позже подозреваемый на машине двинулся дальше, в другие населенные пункты.

Погоня продолжалась 12 часов и проходила по одному из самых оживленных шоссе провинции, а закончилась у одной из заправок, в 35 км от города Галифакс. Полиция заявила о смерти преступника, точная причина его смерти пока неизвестна.


Как уточняет CBC News, мужчина был одет в форму Королевской канадской конной полиции и передвигался машине с раскраской под полицейскую. Уже установлена личность стрелка, это 51-летний Габриэль Вортман. На самом деле он работал зубным техником и не был полицейским.

Мотив преступника до сих пор неизвестен. Среди погибших, как уже известно, есть одна сотрудница конной полиции, Хейди Стивенсон. Еще один ее раненый коллега сейчас находится в больнице, но его жизни ничего не угрожает. Власти не исключают, что число жертв возрастет — возможно, нашли еще не всех.

«Тот факт, что у этого человека была униформа и полицейская машина, безусловно, говорит о том, что это не случайный поступок», — заявил представитель Королевской канадской конной полиции Крис Лейзер.

В воскресенье на брифинге для СМИ премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования родным погибших: «Мое сердце обращается ко всем, кого затронула эта трагедия».

 
 
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Мужчина в форме полицейского начал стрельбу еще в ночь на воскресенье. Погоня за ним продолжалась 12 часов.
 
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