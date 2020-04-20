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"Аэрофлот" прекратил продажи билетов на международные рейсы до конца июля
20.04.2020 10:14 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTРоссийский "Аэрофлот" прекратил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. По данным на 17 апреля утром на сайте авиакомпании не было информации о билетах на полеты из Москвы в Рим, Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города. Только с 1 августа появляется информация о зарубежных рейсах - цена авиабилета и есть возможность купить выбранный рейс.
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Российский "Аэрофлот" прекратил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. По данным на 17 апреля утром на сайте авиакомпании не было информации о...
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