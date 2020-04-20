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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Аэрофлот" прекратил продажи билетов на международные рейсы до конца июля Российский "Аэрофлот" прекратил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. По данным на 17 апреля утром на сайте авиакомпании не было информации о...

Российский "Аэрофлот" прекратил продажи билетов на международные рейсы до конца июля. По данным на 17 апреля утром на сайте авиакомпании не было информации о билетах на полеты из Москвы в Рим, Нью-Йорк, Стамбул, Гавану, Мале и другие зарубежные города. Только с 1 августа появляется информация о зарубежных рейсах - цена авиабилета и есть возможность купить выбранный рейс.