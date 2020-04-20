Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер завершает карьеру 4-кратный призер Олимпийских игр Доминик Ландертингер принял решение завершить спортивную карьеру. Австрийскому биатлонисту в марте исполнилось 32, на его счету...

4-кратный призер Олимпийских игр Доминик Ландертингер принял решение завершить спортивную карьеру. Австрийскому биатлонисту в марте исполнилось 32, на его счету помимо олимпийских наград победа на чемпионате мира - 2009 в гонке с массовым стартом, а также два серебра и две бронзы других планетарных турниров, в том числе бронза в 2020 в итальянской Антерсельве.