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Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер завершает карьеру
20.04.2020 13:16 — Новости Мира | БT
Источник материала: БT4-кратный призер Олимпийских игр Доминик Ландертингер принял решение завершить спортивную карьеру. Австрийскому биатлонисту в марте исполнилось 32, на его счету помимо олимпийских наград победа на чемпионате мира - 2009 в гонке с массовым стартом, а также два серебра и две бронзы других планетарных турниров, в том числе бронза в 2020 в итальянской Антерсельве.
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4-кратный призер Олимпийских игр Доминик Ландертингер принял решение завершить спортивную карьеру. Австрийскому биатлонисту в марте исполнилось 32, на его счету...
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