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Непогода обрушилась на Техас и Австралию

20.04.2020 13:16 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В американском штате Техас разбушевалась непогода. Метеорологи объявили угрозу торнадо. По их прогнозам, стихия может накрыть штат в среду. А пока в регионе продолжаются ливни. Выпал сильный град. Ущерб нанесен автомобилям и некоторым зданиям.

Крупный град обрушился и на Австралию. Осадки достигали размеров куриного яйца.

 
 
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В американском штате Техас разбушевалась непогода. Метеорологи объявили угрозу торнадо. По их прогнозам, стихия может накрыть штат в среду. А пока в регионе...
 
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