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Нацгвардия Украины проводит антидиверсионную операцию против тех, кто устраивает поджоги в зоне отчуждения
20.04.2020 14:38 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В МВД Украины создана специальная группа по борьбе с поджогами, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне. Об этом на своей странице в Facebook
Аваков пишет, что вечером, ночью и утром был совершен контрольный облет проблемных зон.
«По Чернобыльской зоне один из 4 небольших проблемных очагов локализирован. В Житомирской из 4 активных очагов локализовали 2. Лесники и пожарные очень хорошо отработали вечер и ночь. Спасибо им!» — сообщил Аваков.
Он заявил, что из-за бесснежной зимы лесная, особенно хвойная, подстилка легко уязвима к пожарам. А тушение осложняет сильный порывистый ветер.
Виновным в возникновении пожаров, напоминает глава МВД, грозят не только административные меры.
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Нацгвардия Украины проводит антидиверсионную операцию против тех, кто устраивает поджоги в зоне отчуждения
«По Чернобыльской зоне из 4 небольших проблемных очагов - один локализирован. В Житомирской - из 4 активных очагов - локализовали 2. Лесники и пожарники очень хорошо...
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