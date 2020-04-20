Нацгвардия Украины проводит антидиверсионную операцию против тех, кто устраивает поджоги в зоне отчуждения

Источник материала: Tut.by

В МВД Украины создана специальная группа по борьбе с поджогами, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.



Фото: Арсен Аваков/Facebook

Аваков пишет, что вечером, ночью и утром был совершен контрольный облет проблемных зон.

«По Чернобыльской зоне один из 4 небольших проблемных очагов локализирован. В Житомирской из 4 активных очагов локализовали 2. Лесники и пожарные очень хорошо отработали вечер и ночь. Спасибо им!» — сообщил Аваков.

Он заявил, что из-за бесснежной зимы лесная, особенно хвойная, подстилка легко уязвима к пожарам. А тушение осложняет сильный порывистый ветер.

Виновным в возникновении пожаров, напоминает глава МВД, грозят не только административные меры.