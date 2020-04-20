ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Нацгвардия Украины проводит антидиверсионную операцию против тех, кто устраивает поджоги в зоне отчуждения

20.04.2020 14:38 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В МВД Украины создана специальная группа по борьбе с поджогами, а Национальная гвардия начала антидиверсионную операцию в Чернобыльской зоне. Об этом на своей странице в Facebook написал министр внутренних дел Арсен Аваков.


Фото: Арсен Аваков/Facebook

Аваков пишет, что вечером, ночью и утром был совершен контрольный облет проблемных зон.

«По Чернобыльской зоне один из 4 небольших проблемных очагов локализирован. В Житомирской из 4 активных очагов локализовали 2. Лесники и пожарные очень хорошо отработали вечер и ночь. Спасибо им!» — сообщил Аваков.

Он заявил, что из-за бесснежной зимы лесная, особенно хвойная, подстилка легко уязвима к пожарам. А тушение осложняет сильный порывистый ветер.

Виновным в возникновении пожаров, напоминает глава МВД, грозят не только административные меры.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«По Чернобыльской зоне из 4 небольших проблемных очагов - один локализирован. В Житомирской - из 4 активных очагов - локализовали 2. Лесники и пожарники очень хорошо...
 
Новости дня
Новости в мире
 
Баланс Федеральной резервной системы США вырос до $6,42 трлн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика