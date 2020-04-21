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Трамп намерен заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен

21.04.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил намерение властей Соединенных Штатов заполнить стратегический нефтяной резерв страны на фоне низких цен на нефть.


Фото: Reuters

«В связи с рекордно низкой ценой на нефть, которую вы наблюдаете, <…> мы заполняем наши национальные нефтяные резервы <…>, стратегические резервы. Мы рассчитываем направить до 75 млн баррелей в хранилища, это заполнит их. Впервые за долгое время он (резерв) будет заполнен, мы получаем это (нефть) по правильной цене», — сказал глава вашингтонской администрации на брифинге в Белом доме.

Ранее Минэнерго США сообщало о решении закупить 77 млн баррелей нефти американского производства для стратегического нефтяного резерва.

Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительству.

 
 
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По словам президента США, в хранилища направят 75 млн баррелей нефти.
 
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