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Трамп намерен заполнить нефтяной резерв США на фоне низких цен
21.04.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил намерение властей Соединенных Штатов заполнить стратегический нефтяной резерв страны на фоне низких цен на нефть.
«В связи с
Ранее Минэнерго США сообщало о решении закупить 77 млн баррелей нефти американского производства для стратегического нефтяного резерва.
Максимальный объем стратегического нефтяного резерва США составляет 713,5 млн баррелей. Он был создан по решению Конгресса в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 635 млн баррелей нефти. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительству.
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По словам президента США, в хранилища направят 75 млн баррелей нефти.
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