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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу" Впервые в истории клуба "Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу". Вырученные средства пойдут на борьбу с последствиями эпидемии. В...

Впервые в истории клуба "Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу". Вырученные средства пойдут на борьбу с последствиями эпидемии. В частности, на финансирование исследовательских проектов. Напомним, "Камп-Ноу" - самая большая европейская спортивная арена. Она вмещает почти 100 тысяч зрителей. У стадиона с момента его открытия не было спонсора.