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"Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу"

22.04.2020 09:10 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Впервые в истории клуба "Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу". Вырученные средства  пойдут на борьбу с последствиями эпидемии. В частности,  на финансирование исследовательских проектов. Напомним,  "Камп-Ноу" - самая большая европейская спортивная  арена. Она вмещает почти 100 тысяч зрителей. У стадиона с момента его открытия не было спонсора.

 
 
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Впервые в истории клуба "Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу". Вырученные средства  пойдут на борьбу с последствиями эпидемии. В...
 
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