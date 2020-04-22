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"Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу"
22.04.2020 09:10 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВпервые в истории клуба "Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу". Вырученные средства пойдут на борьбу с последствиями эпидемии. В частности, на финансирование исследовательских проектов. Напомним, "Камп-Ноу" - самая большая европейская спортивная арена. Она вмещает почти 100 тысяч зрителей. У стадиона с момента его открытия не было спонсора.
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Впервые в истории клуба "Барселона" продает права на часть названия стадиона-легенды - "Камп-Ноу". Вырученные средства пойдут на борьбу с последствиями эпидемии. В...
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