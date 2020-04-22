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Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время хранилища нефти будут переполнены
22.04.2020 22:26 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАналитики прогнозируют, что в ближайшее время хранилища нефти будут переполнены
А теперь о ресурсе, спрос на который достиг рекордного падения. Речь о нефти. Баррель не спешит возвращаться к привычным значениям. Марка Brent сегодня утром торговалась по цене ниже 17 долларов, а американская WTI - немногим более 10.
А вот предложение - выше в разы: сырье просто некуда разгружать. Это хорошо видно на карте: танкеры обозначены красным цветом, их большая часть находится у портов. Особенно много у американских берегов.
Ситуация на рынке нефтиАналитики прогнозируют: в ближайшее время хранилища будут переполнены. Напомним, два дня назад за покупку нефти готовы были даже доплачивать. Это было связано с тем, что участники рынка стремились как можно быстрее избавиться от майских и июньских контрактов.
По мнению экспертов, сейчас подходящий момент, чтобы обеспечить себя запасами дешевого сырья. Как нам сообщили в концерне "Белнефтехим", поставки нефти в Беларусь не нарушены, сейчас прорабатывается график на май.
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Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время хранилища нефти будут переполнены А теперь о ресурсе, спрос на который достиг рекордного падения. Речь о нефти....
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