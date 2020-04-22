Источник материала: БT

Ситуация на рынке нефти

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время хранилища нефти будут переполнены Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время хранилища нефти будут переполнены А теперь о ресурсе, спрос на который достиг рекордного падения. Речь о нефти....

Аналитики прогнозируют, что в ближайшее время хранилища нефти будут переполненыА теперь о ресурсе, спрос на который достиг рекордного падения. Речь о нефти. Баррель не спешит возвращаться к привычным значениям. Марка Brent сегодня утром торговалась по цене ниже 17 долларов, а американская WTI - немногим более 10.А вот предложение - выше в разы: сырье просто некуда разгружать. Это хорошо видно на карте: танкеры обозначены красным цветом, их большая часть находится у портов. Особенно много у американских берегов.Аналитики прогнозируют: в ближайшее время хранилища будут переполнены. Напомним, два дня назад за покупку нефти готовы были даже доплачивать. Это было связано с тем, что участники рынка стремились как можно быстрее избавиться от майских и июньских контрактов.По мнению экспертов, сейчас подходящий момент, чтобы обеспечить себя запасами дешевого сырья. Как нам сообщили в концерне "Белнефтехим", поставки нефти в Беларусь не нарушены, сейчас прорабатывается график на май.