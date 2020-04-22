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В Польше третьи сутки горит крупнейший национальный парк
22.04.2020 22:54 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПожар охватил 3 тысячи га. В районе возгорания разворачивается кризисный штаб. В тушении участвует авиация. Пожары в Бебжанском национальном парке - явление ежегодное. Но нынешний - самый крупный за последние 10 лет.
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Пожар охватил 3 тысячи га. В районе возгорания разворачивается кризисный штаб. В тушении участвует авиация. Пожары в Бебжанском национальном парке - явление...
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