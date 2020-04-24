Грузия пригрозила отозвать посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Источник материала: Tut.by

Грузия отзовет своего посла в Киеве, если бывший президент страны и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили станет вице-премьером Украины. Об этом на брифинге заявил грузинский премьер-министр Георгий Гахария, передает местный «Первый канал».



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«Мы пока не отзывали посла, но если такое решение [о назначении Саакашвили вице-премьером Украины] будет принято, конечно же, мы отзовем посла как минимум для консультаций», — сказал Гахария.

По его словам, Украина является стратегическим партнером для Грузии и ничто не сможет изменить этого в долгосрочной перспективе. Однако для стратегического партнера категорически недопустимо назначать человека, который был осужден и разыскивается за серьезные преступления в Грузии, отметил он.

Саакашвили был президентом Грузии в 2004—2013 годах. После поражения на выборах главы государства он покинул страну и приехал в Украину. В Грузии его обвиняют в злоупотреблениях властью и преследовании политических оппонентов. Правоохранительные органы открыли против него несколько уголовных дел.

После получения украинского паспорта Саакашвили в 2015 году возглавил Одесскую область, однако в ноябре 2016-го бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко его уволил. Вслед за этим Саакашвили ушел в оппозицию и был лишен украинского гражданства. При этом грузинского паспорта у него также больше нет.

В 2017 году Саакашвили прорвался на территорию Украины через пограничный пункт Шегини при помощи своих сторонников. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и оштрафовал, позднее отказав политику в требовании признать его беженцем.

В итоге в феврале 2018 года Саакашвили задержали в киевском ресторане. Люди в камуфляже повалили политика на пол, после чего под руки вывели его на улицу. В Погранслужбе Украины сообщили, что Саакашвили нарушил миграционное законодательство и был депортирован в Польшу — страну предыдущего пребывания.

22 апреля стало известно , что президент Украины Владимир Зеленский предложил Саакашвили войти в состав правительства страны в качестве вице-премьера по реформам. Бывший губернатор Одесской области выразил надежду стать «надежным членом» правительства Украины и использовать свой международный опыт, чтобы усилить престиж страны.

Спустя пару дней Саакашвили заявил, что Зеленский поручил ему заниматься переговорами с Международным валютным фондом. Он отметил, что имеет большой опыт переговоров с международными организациями, включая МВФ. «Поэтому я хочу помочь и поэтому я принял предложение президента Зеленского», — пояснил Саакашвили.