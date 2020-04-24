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Разрушается самый большой в мире айсберг
24.04.2020 22:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАйсберг А-68, который откололся от шельфового ледника в 2017 году, продолжает разрушаться. Об этом сообщает BBC News. Недавно было зафиксировано откалывание площадью 175 кв. км от основного тела айсберга.
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Айсберг А-68, который откололся от шельфового ледника в 2017 году, продолжает разрушаться. Об этом сообщает BBC News. Недавно было зафиксировано откалывание площадью 175...
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