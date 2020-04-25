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В Дубае заработали торговые центры
25.04.2020 13:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Дубае ослабляют карантинные ограничения. Так, в Эмиратах вновь заработали крупные торговые центры. Однако строгие меры предосторожности продолжают действовать: количество посетителей в магазинах ограничено, люди обязаны соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки.
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В Дубае ослабляют карантинные ограничения. Так, в Эмиратах вновь заработали крупные торговые центры. Однако строгие меры предосторожности продолжают действовать:...
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