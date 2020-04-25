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Стратегия Швеции в борьбе с вирусом
25.04.2020 22:12 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ то время, как многие страны уходят на самоизоляцию, шведы выбрали другой путь. По словам эпидемиолога из этой страны, важен массовый иммунитет или эффективная вакцина. Остальные меры - в любом случае временные решения, которые позволяют системе здравоохранения справляться с нагрузкой.
Андерс Тегнелль, главный эпидемиолог Швеции: "Разница в том, что мы в Швеции исходили из наших традиций и здравого смысла, поэтому делали немного разные вещи. Мы не стали закрывать общество. Во-первых, в других странах политики не до конца отдают себе отчет, что это значит, пытаться держать людей в изоляции на протяжении многих месяцев. Пандемия не закончится быстро, а мы можем придерживаться своей мягкой стратегии очень долго. Во-вторых, главное, чтобы вирус распространялся плавно, а не скачками. А именно скачкообразный рост мы получим, если сначала закроем общество, а потом внезапно откроем снова и породим новую волну".
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В то время, как многие страны уходят на самоизоляцию, шведы выбрали другой путь. По словам эпидемиолога из этой страны, важен массовый иммунитет или эффективная...
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