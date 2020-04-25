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Переквалифицироваться в условиях карантина. Российские предприниматели осваивают новые направления

25.04.2020 22:26 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Торгово-промышленная палата России подсчитала, что если кризис затянется, то около 3 миллионов местных предпринимателей прекратят свою деятельность. Огромные убытки сегодня несут авиа- и железнодорожные перевозки, туристические фирмы, услуги общепита, салоны красоты, а также сфера развлечений. Поэтому некоторые российские предприниматели,  чтобы сохранить бизнес,  осваивают новые направления. О том, как важно вовремя переквалифицироваться в условиях карантина,  в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской

Выходить на улицу можно только по необходимости. Работа - одна из причин

Во время режима самоизоляции выходить на улицу можно только по необходимости. Работа - одна из причин. Поэтому, выезжая на съемки, надеваем маску, медицинские перчатки, обязательно берем с собой паспорт и аккредитацию МИД России. Если вдруг вас остановит полиция, именно этот документ дает вам право как иностранному журналисту работать за пределами квартиры. 
Проводить съемки на улице сегодня большая редкость. Но директор одного из московских спортивных клубов нарушил режим самоизоляции по служебной необходимости. Приехал лично проверить, как выполняются предписания мэрии Москвы. Уже больше месяца все столичные объекты физической культуры и спорта закрыты на карантин. 

Игорь Шашкин, директор по развитию франчайзинга сети спортивных клубов (Россия): "Безусловно, сейчас не самые лучшие времена, не самые легкие. Но мы изначально поставили для себя две важные цели: сохранить коммуникацию с нашими клиентами и, безусловно, сохранить наш персонал. Потому что в 50 наших клубов собственных это порядка 3 тысяч человек". 

Переквалифицироваться в условиях карантина. Российские предприниматели осваивают новые направления

Чтобы сохранить  клиентов и штат профессиональных тренеров, клуб перешел на онлайн-тренировки. Теперь для поддержки себя в хорошей физической форме достаточно зайти на сайт и выбрать любую дисциплину -  от силовых тренировок до йоги и пилатеса. 

Российские компании осваивают новые направления, чтобы сохранить бизнес

Сориентировались и компании технологических услуг. Раньше здесь на 3D-принтерах печатали мебель, арт-объекты, канцелярские товары. Сейчас, когда все проекты заморожены, перешли на производство 3D-масок. Детали многоразового респиратора создаются на нескольких принтерах, а потом собираются как лего. В день производят от 200 до 300 штук.
С начала карантина на 60 % упал спрос на услуги каршеринга. Чтобы сохранить бизнес, многие компании снизили тариф и стали предоставлять спецпредложения для волонтеров, предприятий, чьи сотрудники вынуждены ездить на работу, а также для логистических компаний. 
Но есть предприятия, которые в карантин наоборот стали наращивать прибыли. Например, в одной из фирм по производству биокаминов, печей и отопительного оборудования спрос вырос на 30 %. 

В Москве составили топ-5 профессий во время карантина

Сегодня в России появился даже топ-5 самых популярных профессий во время карантина; это медики, IT-специалисты, продавцы продуктовых магазинов, репетиторы и курьеры. Спрос на их услуги вырос почти на 40 %. 

 
 
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Торгово-промышленная палата России подсчитала, что если кризис затянется, то около 3 миллионов местных предпринимателей прекратят свою деятельность. Огромные...
 
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