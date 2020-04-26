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Непогода в США. Несколько штатов во власти стихии

26.04.2020 12:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Непогода в США. Сразу несколько штатов оказались во власти стихии. В Теннесси штормовой ветер повалил множество деревьев, повредил линии электропередачи и многие здания. 
На Техас обрушились грозы с большим градом. В Висконсине были замечены сразу два торнадо.

 
 
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Непогода в США. Сразу несколько штатов оказались во власти стихии. В Теннесси штормовой ветер повалил множество деревьев, повредил линии электропередачи и многие...
 
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