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Непогода в США. Несколько штатов во власти стихии
26.04.2020 12:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНепогода в США. Сразу несколько штатов оказались во власти стихии. В Теннесси штормовой ветер повалил множество деревьев, повредил линии электропередачи и многие здания.
На Техас обрушились грозы с большим градом. В Висконсине были замечены сразу два торнадо.
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Непогода в США. Сразу несколько штатов оказались во власти стихии. В Теннесси штормовой ветер повалил множество деревьев, повредил линии электропередачи и многие...
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