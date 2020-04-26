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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Таиланд оказался под ударом тропических штормов По востоку пронеслось сразу несколько торнадо. На севере из-за сильных дождей начались наводнения, во власти ливней и столица Бангкок. В Таиланде слонов спасают...

По востоку пронеслось сразу несколько торнадо. На севере из-за сильных дождей начались наводнения, во власти ливней и столица Бангкок. В Таиланде слонов спасают от жары прохладным душем. При этом в некоторых районах Таиланда жара до плюс 36. Спасать от зноя приходится слонов, им делают прохладный душ.