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Засуха в Восточной Европе грозит значительной потерей урожая
26.04.2020 13:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTПольша может лишиться огромной части урожая. По всей стране то и дело вспыхивают природные пожары: влажность лесной подстилки опустилась до 10 %. Сложная ситуация и в Литве. В Немане уровень воды на 2 метра ниже нормы. Всему виной теплая бесснежная зима и пришедшая ей на смену довольно холодная весна.
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Польша может лишиться огромной части урожая. По всей стране то и дело вспыхивают природные пожары: влажность лесной подстилки опустилась до 10 %. Сложная ситуация и...
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