Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Засуха в Восточной Европе грозит значительной потерей урожая Польша может лишиться огромной части урожая. По всей стране то и дело вспыхивают природные пожары: влажность лесной подстилки опустилась до 10 %. Сложная ситуация и...

Польша может лишиться огромной части урожая. По всей стране то и дело вспыхивают природные пожары: влажность лесной подстилки опустилась до 10 %. Сложная ситуация и в Литве. В Немане уровень воды на 2 метра ниже нормы. Всему виной теплая бесснежная зима и пришедшая ей на смену довольно холодная весна.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите