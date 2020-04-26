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Засуха в Восточной Европе грозит значительной потерей урожая

26.04.2020 13:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Польша может лишиться огромной части урожая. По всей стране то и дело вспыхивают природные пожары: влажность лесной подстилки опустилась до 10 %. Сложная ситуация и в Литве. В Немане уровень воды на 2 метра ниже нормы. Всему виной теплая бесснежная зима и пришедшая ей на смену довольно холодная весна.

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Польша может лишиться огромной части урожая. По всей стране то и дело вспыхивают природные пожары: влажность лесной подстилки опустилась до 10 %. Сложная ситуация и...
 
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