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Мир постепенно выходит из режима карантина

26.04.2020 22:22 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Тема экономической поддержки актуальна не только для Беларуси. Непросто будет всем, это ясно уже сейчас. Тем не менее, мир постепенно возвращается к привычному ритму жизни и выходит из режима карантина. Сегодня в Израиле открылись магазины за пределами крытых торговых центров, салоны красоты, возобновилась и торговля навынос в ресторанах. Местные жители, которые переживали, что так и не получат водительские права из-за пандемии, могут расслабиться: уроки вождения вновь разрешены. Дали возможность проводить и молитвы на открытой площадке при участии в них до 19 человек. 


В США, несмотря на высокую смертность от COVID-19, три штата начали выходить из карантина


Губернаторы Джорджии и Оклахомы разрешили открыть салоны красоты, СПА и залы для игры в боулинг. А с понедельника можно будет посетить театр. На Аляске же, пусть и с некоторыми ограничениями, начали открываться рестораны, магазины розничной торговли и другие предприятия.

Европа также приходит в себя, некоторые даже вспоминают о безграничности Европейского союза. Так, Чехия - первая страна ЕС, которая полностью сняла карантин и открыла границы. Правда, выбор "куда бы поехать" у чехов пока невелик. Впрочем, скучать не придется, внутри страны открылись супермаркеты и фитнес-центры. А главное - фермерские рынки, не просто место торговли, а место встреч и прогулок.


Нидерланды восстановили авиасообщение с Испанией, Италией и Австрией


Кроме того, власти решили выпустить детей с карантина. С 29 апреля им разрешат больше времени проводить на улице, играть и заниматься спортом. А уже с 11 мая возобновятся уроки в начальных классах. Правительство Хорватии планирует частично открыть границы. И восстанавливать туризм. Свои двери в ближайшее время распахнут гостевые дома и частные апартаменты, возобновят работу рестораны и кафе.

В Польше уже в мае рассчитывают открыть гостиницы и другие места для ночлега, работу возобновят и некоторые учреждения культуры, в частности, музеи, библиотеки и художественные галереи. Пока же в стране для посещений открыли леса и парки, возобновили работу магазины.


Смягчают карантин и в Литве


Первый этап выхода из режима ограничений направлен на бизнес. На этой неделе открылись продуктовые магазины и аптеки. В ближайшей перспективе в стране рассматривают открытие общепита, спортклубов, развлекательных центров и учреждений образования.

 
 
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Тема экономической поддержки актуальна не только для Беларуси. Непросто будет всем, это ясно уже сейчас. Тем не менее, мир постепенно возвращается к привычному...
 
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