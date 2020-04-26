Источник материала: БT





В США, несмотря на высокую смертность от COVID-19, три штата начали выходить из карантина





Нидерланды восстановили авиасообщение с Испанией, Италией и Австрией





Смягчают карантин и в Литве

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Мир постепенно выходит из режима карантина Тема экономической поддержки актуальна не только для Беларуси. Непросто будет всем, это ясно уже сейчас. Тем не менее, мир постепенно возвращается к привычному...

Тема экономической поддержки актуальна не только для Беларуси. Непросто будет всем, это ясно уже сейчас. Тем не менее, мир постепенно возвращается к привычному ритму жизни и выходит из режима карантина. Сегодня в Израиле открылись магазины за пределами крытых торговых центров, салоны красоты, возобновилась и торговля навынос в ресторанах. Местные жители, которые переживали, что так и не получат водительские права из-за пандемии, могут расслабиться: уроки вождения вновь разрешены. Дали возможность проводить и молитвы на открытой площадке при участии в них до 19 человек.. А с понедельника можно будет посетить театр. На Аляске же, пусть и с некоторыми ограничениями, начали открываться рестораны, магазины розничной торговли и другие предприятия.Европа также приходит в себя, некоторые даже вспоминают о безграничности Европейского союза. Так,. Правда, выбор "куда бы поехать" у чехов пока невелик. Впрочем, скучать не придется, внутри страны открылись супермаркеты и фитнес-центры. А главное - фермерские рынки, не просто место торговли, а место встреч и прогулок.Кроме того, власти решили выпустить детей с карантина. С 29 апреля им разрешат больше времени проводить на улице, играть и заниматься спортом. А уже с 11 мая возобновятся уроки в начальных классах. Правительство Хорватии планирует частично открыть границы. И восстанавливать туризм. Свои двери в ближайшее время распахнут гостевые дома и частные апартаменты, возобновят работу рестораны и кафе.В Польше уже в мае рассчитывают открыть гостиницы и другие места для ночлега, работу возобновят и некоторые учреждения культуры, в частности, музеи, библиотеки и художественные галереи. Пока же в стране для посещений открыли леса и парки, возобновили работу магазины.Первый этап выхода из режима ограничений направлен на бизнес. На этой неделе открылись продуктовые магазины и аптеки. В ближайшей перспективе в стране рассматривают открытие общепита, спортклубов, развлекательных центров и учреждений образования.