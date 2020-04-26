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Мир постепенно выходит из режима карантина
26.04.2020 22:22 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTТема экономической поддержки актуальна не только для Беларуси. Непросто будет всем, это ясно уже сейчас. Тем не менее, мир постепенно возвращается к привычному ритму жизни и выходит из режима карантина. Сегодня в Израиле открылись магазины за пределами крытых торговых центров, салоны красоты, возобновилась и торговля навынос в ресторанах. Местные жители, которые переживали, что так и не получат водительские права из-за пандемии, могут расслабиться: уроки вождения вновь разрешены. Дали возможность проводить и молитвы на открытой площадке при участии в них до 19 человек.
В США, несмотря на высокую смертность от COVID-19, три штата начали выходить из карантина
Европа также приходит в себя, некоторые даже вспоминают о безграничности Европейского союза. Так,
Нидерланды восстановили авиасообщение с Испанией, Италией и Австрией
Кроме того, власти решили выпустить детей с карантина. С 29 апреля им разрешат больше времени проводить на улице, играть и заниматься спортом. А уже с 11 мая возобновятся уроки в начальных классах. Правительство Хорватии планирует частично открыть границы. И восстанавливать туризм. Свои двери в ближайшее время распахнут гостевые дома и частные апартаменты, возобновят работу рестораны и кафе.
В Польше уже в мае рассчитывают открыть гостиницы и другие места для ночлега, работу возобновят и некоторые учреждения культуры, в частности, музеи, библиотеки и художественные галереи. Пока же в стране для посещений открыли леса и парки, возобновили работу магазины.
Смягчают карантин и в Литве
Первый этап выхода из режима ограничений направлен на бизнес. На этой неделе открылись продуктовые магазины и аптеки. В ближайшей перспективе в стране рассматривают открытие общепита, спортклубов, развлекательных центров и учреждений образования.
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Тема экономической поддержки актуальна не только для Беларуси. Непросто будет всем, это ясно уже сейчас. Тем не менее, мир постепенно возвращается к привычному...
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