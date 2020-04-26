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На неделе цены на нефть сорта WTI стали отрицательными
26.04.2020 22:36 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTНа неделе случилось небывалое: цены на нефть сорта WTI стали... отрицательными! Все выглядит так, словно на планете возникла новая реальность, и сейчас самое время привыкать к невозможному. Продавец готов за нефть приплачивать, мол, берите, у меня еще есть, только от этой меня избавьте.
Хорошо это или плохо и чего от невероятных нефтяных рекордов ждать - выяснял Олег Романов. Первый пример того, что цена на главный энергоресурс человечества может стать отрицательной, был явлен еще в марте. Правда, речь шла о небольших объемах нефти вайомингского сорта (она годится только на изготовление асфальта), и доплачивали за нее 19 центов, лишь бы только разгрузить хранилища. Но
Трейдеры заигрались в перебрасывание фьючерсов из рук в руки и вдруг внезапно вспомнили, что за бумагой стоит реальная нефть - черная маслянистая жидкость, которую невозможно ни рассовать по карманам, ни разлить по бутылкам. Тут и возникла паника. На другие основные сорта, вроде BRENT и URALS, которые производятся вне Штатов, падение цен не было ни серьезным, ни долгим. А к концу недели они даже подорожали. Беда нефтяных рынков в другом: большинство правительств в растерянности, у них нет воли и даже нет плана, на реализацию которого эта воля нужна.
Главная цель сделки нефтедобывающих стран, которую заключили две недели назад, в том и заключалась: получить передышку. Успокоить спекулянтов хотя бы на пару месяцев, в течение которых получится перезапустить глобальную экономику. Когда она, чихая и кашляя, заурчит мотором, нефть ей обязательно потребуется. Похоже, пока терапия панических атак протекает так себе.
Главная беда рынка не в ценах
Даже странам, которые рады покупать дешевую нефть, нужны стабильность и возможность выстраивать стратегию. Судя по истории с WTI, особенно сильна неуверенность в завтрашнем дне у американцев: это у них данный сорт является ценовым ориентиром и индикатором. Европейцы и азиаты с их BRENT и URALS пока сохраняют душевное равновесие: есть беспокойство и даже тревога, но нет парализующего разум ужаса. Единственная проблема состоит именно в отсутствии плана оживления мирового хозяйства. Но анемичное созерцание как раз и грозит миру переменами. Теми самыми, из китайского проклятья, которое звучит так: "Чтобы тебе жить в эпоху перемен!"
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На неделе случилось небывалое: цены на нефть сорта WTI стали... отрицательными! Все выглядит так, словно на планете возникла новая реальность, и сейчас самое время...
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