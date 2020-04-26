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На неделе цены на нефть сорта WTI стали отрицательными

26.04.2020 22:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

На неделе случилось небывалое: цены на нефть сорта WTI стали... отрицательными! Все выглядит так, словно на планете возникла новая реальность, и сейчас самое время привыкать к невозможному. Продавец готов за нефть приплачивать, мол, берите, у меня еще есть, только от этой меня избавьте. 

Хорошо это или плохо и чего от невероятных нефтяных рекордов ждать - выяснял Олег Романов. Первый пример того, что цена на главный энергоресурс человечества может стать отрицательной, был явлен еще в марте. Правда, речь шла о небольших объемах нефти вайомингского сорта (она годится только на изготовление асфальта),  и доплачивали за нее 19 центов, лишь бы только разгрузить хранилища. Но 20 апреля беда случилась с сортом WTI, майские фьючерсы на который продавались по цене минус 37 долларов за баррель. Это действительно событие небывалое, своеобразный рекорд рекордов: нефть хоть и черное, но все-таки золото. А где это видано, чтобы всеобщий эквивалент не стоил ничего? И даже меньше, чем ничего? Но если разобраться, понимаешь: не мир безумен, это безумен мир биржевых спекулянтов. 20 апреля заключались последние контракты на поставку WTI в мае - те самые майские фьючерсы. Брать их никто не хотел: хранилище в городе Кушинг, главное из американских, заполнено на две трети, и, если что, майскую нефть просто некуда сгружать.

Трейдеры заигрались в перебрасывание фьючерсов из рук в руки и вдруг внезапно вспомнили, что за бумагой стоит реальная нефть - черная маслянистая жидкость, которую невозможно ни рассовать по карманам, ни разлить по бутылкам. Тут и возникла паника. На другие основные сорта, вроде  BRENT и URALS, которые производятся вне Штатов, падение цен не было ни серьезным, ни долгим. А к концу недели они даже подорожали. Беда нефтяных рынков в другом: большинство правительств в растерянности, у них нет воли и даже нет плана, на реализацию которого эта воля нужна.

На неделе цены на нефть сорта WTI стали отрицательными


Главная цель сделки нефтедобывающих стран, которую заключили  две недели назад, в том и заключалась: получить передышку. Успокоить спекулянтов хотя бы на пару месяцев, в течение которых получится перезапустить глобальную экономику. Когда она, чихая и кашляя, заурчит мотором, нефть ей обязательно потребуется. Похоже, пока терапия панических атак протекает так себе.


Главная беда рынка не в ценах


Даже странам, которые рады покупать дешевую нефть, нужны стабильность и возможность выстраивать стратегию. Судя по истории с WTI, особенно сильна неуверенность в завтрашнем дне у американцев: это у них данный сорт является ценовым ориентиром и индикатором. Европейцы и азиаты с их BRENT и URALS пока сохраняют душевное равновесие: есть беспокойство и даже тревога, но нет парализующего разум ужаса. Единственная проблема состоит именно в отсутствии плана оживления мирового хозяйства. Но анемичное созерцание как раз и грозит миру переменами. Теми самыми, из китайского проклятья, которое звучит так: "Чтобы тебе жить в эпоху перемен!" 
 
 
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На неделе случилось небывалое: цены на нефть сорта WTI стали... отрицательными! Все выглядит так, словно на планете возникла новая реальность, и сейчас самое время...
 
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