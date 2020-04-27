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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Саудовская Аравия снижает добычу нефти раньше запланированного срока Саудовская Аравия снижает добычу нефти раньше запланированного срока! Об этом сообщает агентство "Блумберг." Ранее участники ОПЕК+ согласовали сокращение, однако...

Саудовская Аравия снижает добычу нефти раньше запланированного срока! Об этом сообщает агентство "Блумберг." Ранее участники ОПЕК+ согласовали сокращение, однако оно вступит в силу 1 мая. А нефтедобывающая компания арабской республики приступила к уменьшению объемов производства уже сейчас. Добыча снизится с 12 миллионов баррелей в сутки до 8 с половиной миллионов. Это предусматривает подписанное ранее соглашение.