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Саудовская Аравия снижает добычу нефти раньше запланированного срока
27.04.2020 13:06 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСаудовская Аравия снижает добычу нефти раньше запланированного срока! Об этом сообщает агентство "Блумберг." Ранее участники ОПЕК+ согласовали сокращение, однако оно вступит в силу 1 мая. А нефтедобывающая компания арабской республики приступила к уменьшению объемов производства уже сейчас. Добыча снизится с 12 миллионов баррелей в сутки до 8 с половиной миллионов. Это предусматривает подписанное ранее соглашение.
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Саудовская Аравия снижает добычу нефти раньше запланированного срока! Об этом сообщает агентство "Блумберг." Ранее участники ОПЕК+ согласовали сокращение, однако...
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