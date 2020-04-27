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Саудовская Аравия снижает добычу нефти раньше запланированного срока

27.04.2020 13:06 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Саудовская Аравия снижает добычу нефти раньше запланированного срока! Об этом сообщает агентство "Блумберг." Ранее участники ОПЕК+ согласовали сокращение, однако оно вступит в силу 1 мая. А нефтедобывающая компания арабской республики приступила к уменьшению объемов производства уже сейчас. Добыча снизится с 12 миллионов баррелей в сутки до 8 с половиной миллионов. Это предусматривает подписанное ранее соглашение. 
 
 
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Саудовская Аравия снижает добычу нефти раньше запланированного срока! Об этом сообщает агентство "Блумберг." Ранее участники ОПЕК+ согласовали сокращение, однако...
 
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