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Ослабить карантин решили власти Хорватии
28.04.2020 13:20 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВслед за рядом европейских стран ослабить карантин решили власти Хорватии. Заработал общественный транспорт, разрешили работать небольшим магазинам и предпринимателям. Открылись даже некоторые паромные рейсы вдоль побережья Адриатики. При этом власти отмечают, что правила социального дистанцирования еще не отменены. При выходе на улицу обязательно наличие защитных и дезинфицирующих средств.
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Вслед за рядом европейских стран ослабить карантин решили власти Хорватии. Заработал общественный транспорт, разрешили работать небольшим магазинам и...
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