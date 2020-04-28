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Ослабить карантин решили власти Хорватии

28.04.2020 13:20 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вслед за рядом европейских стран ослабить карантин решили власти Хорватии. Заработал общественный транспорт, разрешили работать небольшим магазинам и предпринимателям. Открылись даже некоторые паромные рейсы вдоль побережья Адриатики. При этом власти отмечают, что правила социального дистанцирования еще не отменены. При выходе на улицу обязательно наличие защитных и дезинфицирующих средств.
 
 
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Вслед за рядом европейских стран ослабить карантин решили власти Хорватии. Заработал общественный транспорт, разрешили работать небольшим магазинам и...
 
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