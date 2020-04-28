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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ослабить карантин решили власти Хорватии Вслед за рядом европейских стран ослабить карантин решили власти Хорватии. Заработал общественный транспорт, разрешили работать небольшим магазинам и...

Вслед за рядом европейских стран ослабить карантин решили власти Хорватии. Заработал общественный транспорт, разрешили работать небольшим магазинам и предпринимателям. Открылись даже некоторые паромные рейсы вдоль побережья Адриатики. При этом власти отмечают, что правила социального дистанцирования еще не отменены. При выходе на улицу обязательно наличие защитных и дезинфицирующих средств.