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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Засушливая погода в Европе может привести к неурожаю Засуха может вернуться в Европу этим летом. Уже сейчас ряд фермеров в Германии надеются на сильные осадки. Последние 2 года для страны оказались засушливыми. Если в...

Засуха может вернуться в Европу этим летом. Уже сейчас ряд фермеров в Германии надеются на сильные осадки. Последние 2 года для страны оказались засушливыми. Если в течение нескольких недель над регионом не пройдут дожди, уровень воды в водохранилищах опустится на рекордные показатели. Напомним, два года назад из-за засухи в стране был сильнейший неурожай. Тогда бундестагу пришлось выделять дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства.