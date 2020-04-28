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Засушливая погода в Европе может привести к неурожаю
28.04.2020 13:20 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗасуха может вернуться в Европу этим летом. Уже сейчас ряд фермеров в Германии надеются на сильные осадки. Последние 2 года для страны оказались засушливыми. Если в течение нескольких недель над регионом не пройдут дожди, уровень воды в водохранилищах опустится на рекордные показатели. Напомним, два года назад из-за засухи в стране был сильнейший неурожай. Тогда бундестагу пришлось выделять дополнительные средства на поддержку сельского хозяйства.
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Засуха может вернуться в Европу этим летом. Уже сейчас ряд фермеров в Германии надеются на сильные осадки. Последние 2 года для страны оказались засушливыми. Если в...
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