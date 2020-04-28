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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пентагон опубликовал видеозаписи НЛО Министерство обороны США официально опубликовало 3 видео НЛО. Неопознанные явления были сняты в 2004-м и 2015 годах. Эти объекты не похожи ни на какие известные...

Министерство обороны США официально опубликовало 3 видео НЛО. Неопознанные явления были сняты в 2004-м и 2015 годах. Эти объекты не похожи ни на какие известные летательные аппараты. Все эти видео были размещены в интернете несколько лет назад без разрешения Пентагона. И сейчас ведомство опубликовало кадры, чтобы подтвердить их подлинность и не плодить слухи.