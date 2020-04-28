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Лагерь беженцев загорелся в Греции
28.04.2020 13:20 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Греции пожар уничтожил часть лагеря беженцев. Сотни мигрантов остались без временного жилья. Огонь вспыхивал 2 раза в разных местах поселения на острове Самос, причем в самых плотнонаселенных районах. Чрезвычайным службам пришлось эвакуировать людей. Сейчас полиция выясняет, был ли причиной пожара поджог.
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В Греции пожар уничтожил часть лагеря беженцев. Сотни мигрантов остались без временного жилья. Огонь вспыхивал 2 раза в разных местах поселения на острове Самос,...
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