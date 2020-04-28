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Польша намерена арестовать активы «Газпрома» в проекте «Северный поток - 2»

28.04.2020 14:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польское правительство намерено арестовать активы «Газпрома» в Европе в качестве компенсации, которую энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) присудил Арбитражный суд в Стокгольме, рассматривавший жалобу Польши на цены за поставляемый в республику российский газ. С таким заявлением выступил заместитель министра государственных активов республики Януш Ковальский в интервью еженедельнику Wprost.


Трубы газопровода "Северный поток". Фото: www.dw.de

По его словам, несколько лет назад так поступил украинский «Нафтогаз». «Сегодня, когда у нас стоит вопрос, каким образом можно взыскать с „Газпрома“ более 6 млрд злотых ($ 1,5 млрд), которые были присуждены польской стороне через Арбитражный Суд в Стокгольме в пользу компании PGNiG в счет переплаты за газ, то лучшим вариантом, на мой взгляд, является именно такое жесткое изъятие. В этом направлении сегодня также следует PGNiG», — сказал он.

Как подчеркнул Ковальский, «этот путь требует дальнейших процессуальных действий». «Можно сказать, что все ключевые проекты, реализуемые в Европе „Газпромом“ и его дочерними компаниями, могут в конечном итоге служить для эффективного погашения долгов перед Польшей», — отметил он.

«Во-первых, если все-таки россияне не будут уважать закон, то, на мой взгляд, хорошая идея — занять в первую очередь акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. Это также может привести к задержке реализации проекта Nord Stream 2», — добавил Ковальский, подчеркнув, что нельзя идти ни на какие уступки в деле о получении от «Газпрома» компенсации.

По его мнению, PGNiG выберет самый эффективный способ добиться компенсации. «Независимый арбитраж в Стокгольме признал нашу правоту», — констатировал представитель польского правительства.

В конце марта РGNIG заявил о выигранном арбитражном разбирательстве с «Газпромом» по ценам на газ. По данным компании, сумма компенсации составит $ 1,5 млрд «Газпром экспорт» заявил, что изучает решение суда и считает, что пока давать какие-либо оценки суммам возможных выплат преждевременно. Согласно решению суда, как сообщает польская компания, формула цены на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, изменена в сторону более рыночной. Новая цена контракта, установленная арбитражным трибуналом, касается поставок газа с 1 ноября 2014 года, то есть с даты, когда PGNiG подала заявку на пересмотр контрактной цены.

 
 
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Заместитель министра государственных активов Польши Януш Ковальский заявил, что несколько лет назад так поступил украинский «Нафтогаз».
 
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