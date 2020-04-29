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Все больше людей в мире недовольны экономическим состоянием своих стран из-за введенного карантина

29.04.2020 12:34 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вот уже несколько дней в Ливане проходят акции протеста. Произошло несколько стычек демонстрантов с полицией. Сообщается о погибшем. Возмущенные финансовым крахом активисты сплотились по всей стране, блокируя дороги и нападая на банки.
На Гаити тоже неспокойно. Там полиция провела акцию протеста против ухудшения условий труда. Причиной стали низкие зарплаты и увеличение риска из-за эпидситуации в стране. Митингующий полицейский открыл огонь по припаркованным автомобилям и мирным жителям. 

В Италии против ограничительных мер протестуют 75 000 заведений

В Италии бастуют более мирно. В знак протеста против мер социального дистанцирования объединились 75 000 ресторанов, баров и клубов по всей стране. Их планируют открыть в первый день лета. Но, по словам протестующих, период закрытия слишком длинный. Это приведет к банкротству большей части заведений.

Против длительного карантина протестуют в Словении

В Словении тоже недовольны ограничениями. 400 человек собрались на площади в Любляне, чтобы выразить свой протест против длительного карантина. Демонстрация была мирная, а люди соблюдали дистанцию. 

 
 
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Вот уже несколько дней в Ливане проходят акции протеста. Произошло несколько стычек демонстрантов с полицией. Сообщается о погибшем. Возмущенные финансовым...
 
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