ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

На востоке Украины обнаружили нелегальный склад с ракетными комплексами и двумя тоннами боеприпасов

30.04.2020 06:02 — Новости Мира | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

На востоке Украины на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружен склад военной техники и боеприпасов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в своем официальном телеграм-канале.


Фото: Офис Генерального прокурора Украины

«Военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и Главным управлением Нацполиции по Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружены военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — сообщает офис генпрокурора.

Оружие и боеприпасы хранились в помещениях бывшего городского клуба и бывшего детского лагеря.

Во время обыска правоохранители обнаружили боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» (калибр — 100 мм), минометы, противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 «Фагот», две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета «Максим» (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов Калашникова различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм и автоматический пистолет Стечкина (9 мм).

Также обнаружено около 100 тонн боеприпасов, в том числе мины, противотанковые гранаты, противотанковые и противопехотные мины, десятки тысяч патронов и другие боеприпасы и взрывчатые вещества.

Как сообщает ведомство, по данному факту начато расследование по статье о незаконном обороте оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Устанавливаются лица, причастные к созданию незаконного арсенала. Изъятое оружие отправлено на хранение на склады Вооруженных сил Украины.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оружие и боеприпасы хранились в помещениях бывшего городского клуба и бывшего детского лагеря.
 
Новости дня
Новости в мире
 
Еврокомиссия инициировала новую штрафную процедуру против Польши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Свежие газеты

29.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика