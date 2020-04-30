На востоке Украины обнаружили нелегальный склад с ракетными комплексами и двумя тоннами боеприпасов

Источник материала: Tut.by

На востоке Украины на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружен склад военной техники и боеприпасов. Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины в своем официальном телеграм-канале.



Фото: Офис Генерального прокурора Украины

«Военными прокурорами Донецкого гарнизона Объединенных сил совместно с командованием Объединенных сил и Главным управлением Нацполиции по Донецкой области на территории Донецкой и Днепропетровской областей обнаружены военная техника, арсенал оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ», — сообщает офис генпрокурора.

Оружие и боеприпасы хранились в помещениях бывшего городского клуба и бывшего детского лагеря.

Во время обыска правоохранители обнаружили боевую машину пехоты БМП-2К, бронетранспортер БТР-70, противотанковую пушку МТ-12 «Рапира» (калибр — 100 мм), минометы, противотанковое ружье Дегтярева (14,5 мм), два автоматических резьбовых артиллерийских орудия 2А42 (30 мм), 63 противотанковых управляемых ракетных комплекса 9К111 «Фагот», две пусковые установки для противотанковых управляемых ракет и ракеты к ним, станковый автоматический гранатомет АГС-17 (30 мм), ручной пулемет РПК (5,45 мм), два пулемета «Максим» (7,62 мм), два пулемета ПКТ (7,62 мм), пулемет ДШК (12,7 мм), пять гранатометов РПГ-7, пять подствольных гранатометов, 25 автоматов Калашникова различных калибров и систем, три единицы оружия неизвестного образца калибра 7,62 мм и 12,7 мм и автоматический пистолет Стечкина (9 мм).

Также обнаружено около 100 тонн боеприпасов, в том числе мины, противотанковые гранаты, противотанковые и противопехотные мины, десятки тысяч патронов и другие боеприпасы и взрывчатые вещества.

Как сообщает ведомство, по данному факту начато расследование по статье о незаконном обороте оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Устанавливаются лица, причастные к созданию незаконного арсенала. Изъятое оружие отправлено на хранение на склады Вооруженных сил Украины.