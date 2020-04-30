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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 125 тысяч открыток к своему столетию получил британский ветеран Том Мур В одиночку он собрал более 30 миллионов фунтов для врачей Соединенного Королевства. Ветерана в скором времени повысят в воинском звании с капитана до почетного...

В одиночку он собрал более 30 миллионов фунтов для врачей Соединенного Королевства. Ветерана в скором времени повысят в воинском звании с капитана до почетного полковника. А над его домом сегодня пролетели самолеты.