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125 тысяч открыток к своему столетию получил британский ветеран Том Мур
30.04.2020 17:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ одиночку он собрал более 30 миллионов фунтов для врачей Соединенного Королевства. Ветерана в скором времени повысят в воинском звании с капитана до почетного полковника. А над его домом сегодня пролетели самолеты.
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В одиночку он собрал более 30 миллионов фунтов для врачей Соединенного Королевства. Ветерана в скором времени повысят в воинском звании с капитана до почетного...
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