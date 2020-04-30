Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Из-за карантина Виталий Кличко сам подстриг себе волосы Мэр столицы Украины Виталий Кличко из-за карантина подстригает себя сам. В Киеве пока закрыты все парикмахерские и салоны красоты. Видео мастер-класса он публикует...

Мэр столицы Украины Виталий Кличко из-за карантина подстригает себя сам. В Киеве пока закрыты все парикмахерские и салоны красоты. Видео мастер-класса он публикует в Tik-Tok. Так что все могут наблюдать за тем, как Кличко моет голову, стрижет себя ножницами и триммером, а потом делает укладку.