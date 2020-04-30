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Из-за карантина Виталий Кличко сам подстриг себе волосы
30.04.2020 17:32 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTМэр столицы Украины Виталий Кличко из-за карантина подстригает себя сам. В Киеве пока закрыты все парикмахерские и салоны красоты. Видео мастер-класса он публикует в Tik-Tok. Так что все могут наблюдать за тем, как Кличко моет голову, стрижет себя ножницами и триммером, а потом делает укладку.
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Мэр столицы Украины Виталий Кличко из-за карантина подстригает себя сам. В Киеве пока закрыты все парикмахерские и салоны красоты. Видео мастер-класса он публикует...
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