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Продукция Apple начнет распознавать людей в масках
02.05.2020 13:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКомпания Apple решила изменить параметры функции Face ID. Теперь функция распознавания лица будет упрощена для пользователей в масках. Компания выпустила новую бета-версию операционнной системы, в которой сканер распознает лицо в маске и сразу предлагает ввести пароль. Исправление планируют выпустить в течение нескольких недель.
Ранее процесс распознавания занимал несколько секунд. Однако для полной разблокировки телефона пользователю все равно придется снять свое средство защиты.
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Компания Apple решила изменить параметры функции Face ID. Теперь функция распознавания лица будет упрощена для пользователей в масках. Компания выпустила новую...
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