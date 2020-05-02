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В США зарегистрировали средство для борьбы с коронавирусом

02.05.2020 13:30 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Американцы успешно испытали средство от COVID-19. Противовирусное лекарство ремдисивир значительно сокращает время выздоровления. Препарат получил разрешение на неотложное использование от управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Сейчас выпускающая компания ведет переговоры с правительством. Обсуждаются вопросы распространения средства по всем штатам. Первые бесплатные полтора миллиона флаконов могут помочь справиться с болезнью более ста тысячам людей.
 
 
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Американцы успешно испытали средство от COVID-19. Противовирусное лекарство ремдисивир значительно сокращает время выздоровления. Препарат получил разрешение на...
 
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