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В США зарегистрировали средство для борьбы с коронавирусом
02.05.2020 13:30 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАмериканцы успешно испытали средство от COVID-19. Противовирусное лекарство ремдисивир значительно сокращает время выздоровления. Препарат получил разрешение на неотложное использование от управления по контролю за продуктами и лекарствами США. Сейчас выпускающая компания ведет переговоры с правительством. Обсуждаются вопросы распространения средства по всем штатам. Первые бесплатные полтора миллиона флаконов могут помочь справиться с болезнью более ста тысячам людей.
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Американцы успешно испытали средство от COVID-19. Противовирусное лекарство ремдисивир значительно сокращает время выздоровления. Препарат получил разрешение на...
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