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Авиакатастрофа в Боливии: есть жертвы

03.05.2020 11:56 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Боливии произошла авиакатастрофа. На борту легкого двухмоторного самолета, который летел из Тринидада в Санта-Крус, было два члена экипажа и четверо граждан Испании, которых планировалось репатриировать. Все они погибли. Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Местные СМИ сообщают, что пилоты воздушного судна через 12 минут после взлета доложили о возвращении в аэропорт. У них отказал двигатель. Потом связь с самолетом пропала.

 
 
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В Боливии произошла авиакатастрофа. На борту легкого двухмоторного самолета, который летел из Тринидада в Санта-Крус, было два члена экипажа и четверо граждан...
 
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