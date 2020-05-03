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Авиакатастрофа в Боливии: есть жертвы
03.05.2020 11:56 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTВ Боливии произошла авиакатастрофа. На борту легкого двухмоторного самолета, который летел из Тринидада в Санта-Крус, было два члена экипажа и четверо граждан Испании, которых планировалось репатриировать. Все они погибли. Что стало причиной крушения, пока неизвестно. Местные СМИ сообщают, что пилоты воздушного судна через 12 минут после взлета доложили о возвращении в аэропорт. У них отказал двигатель. Потом связь с самолетом пропала.
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В Боливии произошла авиакатастрофа. На борту легкого двухмоторного самолета, который летел из Тринидада в Санта-Крус, было два члена экипажа и четверо граждан...
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