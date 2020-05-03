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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Модный показ в режиме онлайн FashionUnited организовала плеяда знаменитых моделей международного класса. За воплощение диджитал-шоу взялась французский знаток моды Карин Ройтфельд. Карли Клосс,...

FashionUnited организовала плеяда знаменитых моделей международного класса. За воплощение диджитал-шоу взялась французский знаток моды Карин Ройтфельд. Карли Клосс, Адриана Лима, Винни Харлоу, Эшли Грэм, недавно ставшая мамой - модели дефилировали в нарядах из собственного гардероба, превратив в мини-подиумы свои квартиры. И понятно, сами позаботились о макияже.