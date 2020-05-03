Модный показ в режиме онлайн

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03.05.2020 13:20 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

FashionUnited организовала плеяда знаменитых моделей международного класса. За воплощение диджитал-шоу взялась французский знаток моды Карин Ройтфельд. Карли Клосс, Адриана Лима, Винни Харлоу, Эшли Грэм, недавно ставшая мамой - модели дефилировали в нарядах из собственного гардероба, превратив в мини-подиумы свои квартиры. И понятно, сами позаботились о макияже.

 
 
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FashionUnited организовала плеяда знаменитых моделей международного класса. За воплощение диджитал-шоу взялась французский знаток моды Карин Ройтфельд. Карли Клосс,...
 
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