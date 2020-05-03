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Герой хита Сети недели - калифорнийский серфер
03.05.2020 13:48 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЕму удалось поймать действительно уникальную волну - с гребнем бирюзового оттенка. Впечатляющее видео было снято в Сан-Диего. Подпись поясняет: голубое свечение волн на побережье Тихого океана вызвано цветением биолюминесцентных водорослей. Микроорганизмы запускают иллюминацию от движения в толще воды. Зрелище завораживающее.
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Ему удалось поймать действительно уникальную волну - с гребнем бирюзового оттенка. Впечатляющее видео было снято в Сан-Диего. Подпись поясняет: голубое свечение...
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