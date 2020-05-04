Британская полиция ловила тигра с оружием и вертолетом. Оказалось, что это скульптура

Источник материала: Tut.by

В британском графстве Кент вооруженные полицейские и вертолет были направлены на поимку тигра, который, согласно сообщениям, сбежал из зоопарка и находится в лесу. Однако на месте «происшествия» полиция обнаружила, что тигр ненастоящий.



Фото с сайта Би-би-си

Полицейских, прибывших в небольшую кентскую деревню Андерривер, встретила автор фигуры тигра — 85-летняя Джульет Симпсон. «Я отвела их к скульптуре, они как следует посмеялись и сделали много фотографий», — говорит скульптор.

От соседа она узнала, что кто-то позвонил в полицию и сообщил, что в соседнем лесу видели сбежавшего хищника. Тогда Симпсон сразу отправилась к своей скульптуре, находящейся неподалеку от ее дома.

«С соседнего поля пришла целая толпа вооруженных полицейских. К тому моменту они уже поняли, что тревога оказалась ложной, так что я спросила у них: «Хотите, я познакомлю вас с моим настоящим живым тигром? — рассказала Симпсон Би-би-си. — Он правда выглядит как настоящий, я его таким и задумывала, и он стоит примерно в 30 метрах от тропинки, так что его не слишком хорошо видно».

Скульптура, сделанная из проволоки и эпоксидной смолы, находится в этом месте уже около 20 лет, и пребывает в «далеко не лучшем состоянии», уточнила скульптор.

Реальная угроза?

«Когда я поставила этого тигра в лесу за своим домом, было похоже, что в этом лесу он свой, так что я решила его не продавать. Вот он там с тех пор и сидел», — говорит Симпсон.

В сообщении полиции графства Кент сказано, что полицейских отправили в деревню Андерривер «после того, как было получено сообщение, что в этом районе замечена большая хищная кошка».



Фото с сайта Би-би-си

«Полицейские, в том числе вооруженные, прибыли на место в качестве меры предосторожности — и в результате поисков установили, что никакого животного не было — как и риска для людей». К «поимке тигра» также подключился полицейский вертолет.

Впрочем, действия полиции не выглядят как излишняя предосторожность, если вспомнить, что в графстве Кент находится несколько сафари-парков, где живет немало диких животных, в том числе тигры.

В прошлом не раз бывали случаи, когда хищники сбегали из клеток.