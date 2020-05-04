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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В немецком Шутторфе прошла грандиозная вечеринка Ее гостям заранее предложили принять участие в мероприятии из личного автомобиля! На площади немцев три часа развлекали диджеи одной из крупнейших дискотек...

Ее гостям заранее предложили принять участие в мероприятии из личного автомобиля! На площади немцев три часа развлекали диджеи одной из крупнейших дискотек страны. Пробный шар всем пришелся по душе! Гости вели себя дисциплинированно. Из машин никто не выходил.