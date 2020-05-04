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В немецком Шутторфе прошла грандиозная вечеринка

04.05.2020 15:52 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Ее гостям заранее предложили принять участие в мероприятии  из личного автомобиля! На площади немцев три часа развлекали диджеи  одной из крупнейших дискотек страны. Пробный шар всем пришелся по душе! Гости вели себя дисциплинированно. Из машин никто не выходил.

 
 
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Ее гостям заранее предложили принять участие в мероприятии  из личного автомобиля! На площади немцев три часа развлекали диджеи  одной из крупнейших дискотек...
 
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