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Япония выделит более $800 млн на разработку вакцины от COVID-19
05.05.2020 08:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTСвыше 200 миллионов из этих средств будут направлены международным организациям, которые занимаются созданием препарата, а также поиском инноваций для готовности к эпидемиям.
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Свыше 200 миллионов из этих средств будут направлены международным организациям, которые занимаются созданием препарата, а также поиском инноваций для готовности...
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