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Япония выделит более $800 млн на разработку вакцины от COVID-19

05.05.2020 08:50 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Свыше 200 миллионов из этих средств будут направлены международным организациям, которые занимаются созданием препарата, а также поиском инноваций для готовности к эпидемиям. 

 
 
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Свыше 200 миллионов из этих средств будут направлены международным организациям, которые занимаются созданием препарата, а также поиском инноваций для готовности...
 
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