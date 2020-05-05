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География снятий карантинных ограничений расширяется
05.05.2020 08:50 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTЗа рубежом продолжают снимать ограничительные меры - теперь это почти общемировая тенденция. В пражском аэропорту добавили еще два направления рейсов. Теперь помимо "Белавиа" и Болгарских авиалиний туда начнут летать самолеты компании Eurowings по направлению в Амстердам и Дюссельдорф. В этом отношении Чехия напоминает Австрию, где аэрогавань начала работать еще несколько недель назад. В Исландии сегодня к привычному ритму жизни возвращаются школы. В стране разрешили собрания до 50 человек.
В Венгрии люди могут выходить на улицу для занятий спортом. После нескольких дней протестов против санитарных мер власти американского штата Аризона начали облегчать карантин. И даже в Ливане, где недавно люди выступали против общеэкономического спада на фоне вируса, власти разрешили выйти работать парикмахерским и небольшим магазинам.
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За рубежом продолжают снимать ограничительные меры - теперь это почти общемировая тенденция. В пражском аэропорту добавили еще два направления рейсов. Теперь...
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