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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Видеоконференции с пушистыми альпака проводит ферма в Шотландии Милое развлечение для сидящих на карантине британцев придумали в Шотландии. Местная ферма по разведению альпака устраивает видеоконференции в онлайн-сервисах....

Милое развлечение для сидящих на карантине британцев придумали в Шотландии. Местная ферма по разведению альпака устраивает видеоконференции в онлайн-сервисах. Так владельцы надеются удержать бизнес на плаву, развлечь не только людей, но и самих общительных животных. Поучаствовать в видеочате можно за 30 фунтов, в наибольшем восторге от общения с пушистыми альпака, конечно, дети.