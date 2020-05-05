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Китай впервые произвел пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения
05.05.2020 19:34 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTКитай впервые произвел пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения. Планируется также, что "Чанчжэн-5B" будет использоваться для доставки модулей китайской окололунной космической станции.
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Китай впервые произвел пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения
Китай впервые произвел пуск своей новейшей ракеты-носителя "Чанчжэн-5B" с прототипом пилотируемого космического корабля нового поколения. Планируется также, что...
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