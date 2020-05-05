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ООН призывает бороться с дезинформацией о коронавирусе

05.05.2020 22:36 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

Вытеснить из цифрового пространства ложь и дезинформацию и заполнить его фактами и научными данными в очередной раз призывает ООН. Как отметил глава Организации Антониу Гутерриш, с начала пандемии важность информационных ресурсов многократно выросла. Однако наряду с достоверной и полезной информацией соцсети наводнены "фейковыми новостями, теориями заговора, слухами и советами шарлатанов". По результатам анализа, проведенного центром новостей ООН, в одной из крупнейших соцсетей 40 % постов о COVID-19 были генерированы ботами - автоматическими программами, замаскированными под конкретных людей. ООН призывает противостоять дезинформации - удалять потенциально опасные посты.
 
Теги: Новости
 
 
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Вытеснить из цифрового пространства ложь и дезинформацию и заполнить его фактами и научными данными в очередной раз призывает ООН. Как отметил глава Организации...
 
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