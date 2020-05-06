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Доктор Рошаль рассказал о тайном заседании прошлым летом по готовности здравоохранения к режиму ЧС

06.05.2020 09:26 — Новости Мира | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль сообщил «Коммерсанту», что еще в прошлом июне проходило закрытое совещание с участием представителей Минздрава, МЧС и Минобороны, на котором обсуждалось оказание медицинской помощи в различных регионах страны при массовом поступлении пострадавших.


Фото: пресс-служба президента России

По словам Рошаля, на тот момент никто не знал, что будет происходить в начале 2020 года, а сам разговор был связан с обеспокоенностью по поводу готовности здравоохранения к оказанию помощи при различных чрезвычайных ситуациях.

Он признал, что на тот момент участники совещания пришли к выводу, что к массовому заболеванию отечественная система здравоохранения не готова.

Рошаль также отметил, что на совещании особо называлась задача оказывать больным помощь на месте, а не возить их в Москву и Санкт-Петербург.

«Везде в России должно быть достаточно сил и средств для ликвидации последствий трагедии», — такой вывод был сделан по результатам обсуждения по словам главы НИИ детской хирургии.

«Мы провели эту встречу в закрытом режиме, а нужно было, вероятно, кричать во всю глотку», — сказал Рошаль. «Ведомства были согласны с тем, что нужно что-то делать. Но тоже не успели», — добавил он.

По данным на 5 мая, в России было выявлено 155 370 инфицированных. Большего всего заболевших (более 100 тыс.) в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

 
 
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По словам Рошаля, на тот момент никто не знал, что будет происходить в начале 2020 года, а сам разговор был связан с обеспокоенностью по поводу готовности...
 
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