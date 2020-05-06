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Египет открывает отели для внутренних туристов

06.05.2020 09:22 — Новости Мира | БT  
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Источник материала: БT

В Египте с 15 мая откроются отели на территории курортных зон. Правда, пока гостиницы будут работать исключительно для внутренних туристов. На первом этапе загрузят гостиницы на четверть. К началу лета увеличат заселение до половины. 

 
 
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В Египте с 15 мая откроются отели на территории курортных зон. Правда, пока гостиницы будут работать исключительно для внутренних туристов. На первом этапе загрузят...
 
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