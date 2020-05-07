Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Авиация США теряет из-за кризиса $ 400 млн в день Американский сенат рассматривает обращение представителей авиационной отрасли с просьбой о финансовой помощи. Ежедневные потери от сокращения грузовых и...

Американский сенат рассматривает обращение представителей авиационной отрасли с просьбой о финансовой помощи. Ежедневные потери от сокращения грузовых и пассажирских перевозок достигают четырехсот миллионов долларов. Авиакомпании настаивают, что без оказания экстренной помощи их банкротство неизбежно. На поддержку экономики в США уже выделено несколько триллионов долларов, предполагается, что для гражданской авиации придется изыскивать дополнительные средства.