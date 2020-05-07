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Авиация США теряет из-за кризиса $ 400 млн в день
07.05.2020 09:35 — Новости Мира | БT
Источник материала: БTАмериканский сенат рассматривает обращение представителей авиационной отрасли с просьбой о финансовой помощи. Ежедневные потери от сокращения грузовых и пассажирских перевозок достигают четырехсот миллионов долларов. Авиакомпании настаивают, что без оказания экстренной помощи их банкротство неизбежно. На поддержку экономики в США уже выделено несколько триллионов долларов, предполагается, что для гражданской авиации придется изыскивать дополнительные средства.
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Американский сенат рассматривает обращение представителей авиационной отрасли с просьбой о финансовой помощи. Ежедневные потери от сокращения грузовых и...
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